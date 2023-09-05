Muş'ta balkondan düşen bebek kurtarılamadı

Muş'ta korkunç bir olay yaşandı.Varto ilçesinde meydana gelen olayda, hava sıcaklığından dolayı açık bırakılan balkon dehşete yol açtı.Minik bebek 4'üncü kattan aşağı düştüBalkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahalesi yapıldı.Müdahalelere rağmen kurtarılamadıVarto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.