Muş'ta balkondan düşen bebek kurtarılamadı
Havaların sıcak olması nedeniyle açık bırakılan balkon kapısından çıkarak aşağı sarkan 2 yaşındaki bebek dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.
Muş'ta korkunç bir olay yaşandı.
Varto ilçesinde meydana gelen olayda, hava sıcaklığından dolayı açık bırakılan balkon dehşete yol açtı.
Minik bebek 4'üncü kattan aşağı düştü
Balkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahalesi yapıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Varto ilçesinde meydana gelen olayda, hava sıcaklığından dolayı açık bırakılan balkon dehşete yol açtı.
Minik bebek 4'üncü kattan aşağı düştü
Balkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahalesi yapıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.