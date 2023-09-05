  • USD: 26,76 - 26,81
  • EURO: 28,76 - 28,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ihtiyaçları konusunda duyarlı olmadığını belirterek, "İş yapıyormuş gibi gözüküyor; ama bunu algıyla birse bin gösteriyor. Algıyla çukurlar kapanmıyor, asfalt atılmıyor. İşte algının gelip çarptığı duvar burası" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Ekleme: 5.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 5.09.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün sağanak nedeniyle su baskını meydana gelen Şirintepe Mahallesi 1031'inci Cadde'de incelemelerde bulundu. Köse, caddede 5 aydır yol yapım çalışması yapıldığını ve vatandaşın mağdur olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 5 aydır burada trafikle ilgili ulaşımla ilgili insanlar zor durumlar yaşıyor. Biz önceki aylarda buraya gelmiştik. Özellikle TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan insanların ve Şirintepe'de yaşayan insanların bu yolu kullanamadıklarını ifade etmişlik. Dün yoğun bir yağmur yağdı ve bu yol kullanılamaz hale geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyaçları konusunda çok duyarlı değil. İş yapıyormuş gibi gözüküyor; ama bunu algıyla 1'se bin gösteriyor. Algıyla çukurlar kapanmıyor, asfalt atılmıyor. İşte algının gelip çarptığı duvar burası. Burası Şirintepe ve Dutluk mahallelerini birleştiren 1031'nci Cadde. Çok üzücü bir durum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliğinin sonucunu halk ödüyor" diye konuştu.

'Ankara halkı Mansur Yavaş'a gereğini yapacak'
Bu hafta içerisinde yol çalışmasını Büyükşehir Belediyesi toparlamazsa, kendilerinin sorumluluk alacaklarını söyleyen Köse, "Burası ASKİ'nin kazdığı bir yer ve 4-5 aydır böyle. Ben şunu sormak istiyorum. Burası Çankaya'da olsaydı buna izin verirler miydi? Şirintepe halkı bunu hak ediyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı hayali yüzünden Ankara'yla ilgilenmedi ve tüm Ankara kaybetti. Seçimlerde biz yeniden milletimizin huzuruna çıkacağız. AK Parti'li belediyelerin yaptığı hizmetler ortada. Ankara'ya dünya başkentleri arasındaki yerini inşallah tekrar kazandıracağız. 31 Mart seçimlerinde Ankara halkı Mansur Yavaş'a gereğini yapacak" dedi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından talip: 1 milyar dolarlık teklif
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...
Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Ataşehir'de yangın! Ev ve iş yerlerine sıçtadı!
İBB'nin sapkınlık sergisiyle ilgili harekete geçildi: Başsavcılık soruşturma başlattı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Rozetsiz belediye başkanı' tepkisi
Osman Gökçek'ten CHP'yi köşeye sıkıştıran sözler!
Muhalefet yine karıştı! CHP'li Özgür Özel'den İYİ Partili Adnan Beker'e yanıt: Kalbini kırarım...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
CHP'den şaşırtan hareket: Togg'u övdü 'Hakikaten ülkemize mâl olmuş bir milli değeri olan bir proje bu'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif