Kırklareli'nde sel felaketi: Biri çocuk 5 kişi aranıyor

Önceki gün yurdun iç bölgeleri ile Karadeniz'i vuran şiddetli sağanak yağış bu kez batıdaki bazı illeri etkiledi.Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı.Yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.Sabaha karşı başlayan sağanak, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.İğneada beldesinde bir turizm tesisi zarar gördü.İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Bölgede AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birliklerin çalışmaları sürüyor.Bu arada yağış nedeniyle yatağından çıkan Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akışı devam ediyor.Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın dolayısıyla yol trafiğe kapalı tutuluyor.Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Bungalov evlerin olduğu bölgede yaşanan sel sonrası 4'ü yetişkin 1'i çocuk 5 kişiye ulaşamıyoruz. Aramalar sürüyor" dedi.