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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Salwan Momika'nın Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışanların karşısında polisi bulması bardağı taşıran son damla oldu. Momika zırhlı araçla kaçırılırken, "Artık yeter, kutsalımıza saldırmayın" sloganları eşliğinde gösteriler düzenlendi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Ekleme: 5.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 5.09.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
İsveç, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara göz yummayı sürdürüyor.

Provokatif eylemlere, İsveç polisi de kurduğu güvenlik barikatlarıyla destek oluyor.

Son dönemde peş peşe yaşanan provokasyonlar, İskandinav ülkesindeki Müslümanlar arasında rahatsızlığa yol açtı.

Momika'yı zırhlı araçla kaçırdılar

Malmö'de Irak asıllı Salwan Momika'nın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması, halihazırdaki gerilimi tırmandırdı. Momika, göstericilerin tepkisi nedeniyle olay yerinden zırhlı araçla kaçırıldı.

Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle başlayan protestolar gece saatlerinde devam etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü

İslam düşmanı eylemler tansiyonu yükseltti

Rosengard bölgesinde 100 kişilik grup, bölgede bulunan çöp evini ve 20 aracı ateşe verdi.

Grup, 'Kur'an-ı Kerim'e saldırmak ifade özgürlüğü değil', 'Artık yeter, kutsalımıza saldırmayın' yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç polisi, İslam düşmanı eylemleri engellemek yerine, karşı çıkanlara müdahale etmeye çalıştı. Grup, polisin müdahalelerine taş atarak karşılık verdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü

İsveç polisinin 'vandalizm' savunması

Malmö polisinden yapılan açıklamada, olaylarla ilgili 'şimdilik' kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Emniyet Müdürü Petra Stenkula, Rosengard bölgesinde bir kez daha 'şiddet' ve 'vandalizm' eylemleri görmenin son derece üzücü olduğunu belirterek polisin sabaha kadar iyi iş çıkardığını ve göstericileri sakinleştirdiğini kaydetti.

Başbakan Kristersson: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, Malmö'deki olayların korkunç olduğunu söyledi.

Kristersson, 'Bunlar İsveç'teki şiddet dalgalarının bir parçası ve korkunç olaylar. Hükümet bu olaylarla sonuna kadar mücadele edecek.' dedi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Başbakan Kristersson, 'Bu olaylarla sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İslam düşmanı Salwan Momika

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
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