CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mustafa Kemal Atatürk'e ve kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadığı ortaya çıktı.Atamaya ilişkin, 'O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu' diyen Kılıçdaroğlu, 'Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti.' ifadelerini kullandı.Kendisine yönelik çok ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı.' diye konuştu.Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine danışman atayan ve koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.Bir canlı yayında, CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'na seslenen Sevigen, 'Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini elinden acilen almanız lazım. İnanın ne yaptığını bilmiyor.' dedi.Sözlerinin devamında, 'Kaybetmede de kazanç vardır. Allah Türkiye'yi korumuş.' diyen Sevigen, 'Bunda da bir hayır vardır. Önüne geleni danışman atamışlar. Adam (Kılıçdaroğlu) yüzde 52 oy alan Tayyip Bey'e yasal değilsin diyor. Aklı başında bir adam seçim biteli 3 gün olmuşken gelin hadi seçim yapalım der mi?' dedi.Sevigen'in açıklamaları şu şekilde;Kemal bey acilen doktora gitmeli.➖Kemal beyi kontrol edin, Kemal beyi kontrol altına alın.➖Çok özür diliyorum, bunamış diyemiyorum. İnanın bana aklıyla ilgili benim şüphelerim var.➖Ya Parti Meclisi ya da MYK toplanıp Kemal beyin yetkilerini almaları lazım. Çok acil. Çünkü Kemal bey ne yaptığını bilmiyor.➖Kemal beyin partiyi yönetecek konumda olmadığını düşünüyorum.➖Kazansaydı çok tehlikeli olacaktı.➖Adam HÜDA-PAR'ı yasallaştırıyor, yüzde 52 oy almış Tayyip beye ‘meşru değil' diyor. Seçimden hemen sonra çıkıyor ‘hadi gelin seçim yapalım' diyor. Bunları söyleyen bir adam, normal bir adam değil gibi geliyor bana. Aklı başında bir adam ‘Milletvekillerini ben tanımıyorum, arkadaşlar atadı' der mi?➖Türkiye'yi bu muhalefetten melekler korumuş. Bu Ali Babacan'a, bu Davutoğlu'na, bu Karamollaoğlu'na, bu Kemal beye ülke teslim edilir mi? Bu belki de Allah'ın bir lütfudur, belki de kaybetmekte kazanç vardır.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmamakta kararlı.12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın eden Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.Kendisini eleştiren isimlerin görevine son veren Kılıçdaroğlu, bu anlamda kendisini sert bir dille eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti. Karar üzerine Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı.Yaptığı yürüşe rağmen partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan, değişim açıklamalarına sosyal medya hesabından ve çeşitli programlarda devam etmişti.Son olarak katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun neden koltuktan kalkamamakta ısrarcı olduğunun nedenini açıklayan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkaç hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.Özcan, katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını ifade etmişti.İsmi sık sık rüşvet skandallarıyla anılan CHP'de meydana gelen başka bir usulsuz ihaleyi de ifşa eden Özcan, Engin Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını söyleyerek, ''Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi.' diye konuşmuştu.Olayın detaylarını anlatan Özcan, 'Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi.' demişti.Öte yandan geçtiğimiz günlerde seçimleri kazanmak için her türlü yolu deneyen Kılıçdaroğlu'nun önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol ortaya çıkmıştı. CHP daha bu krizi aşamamışken yeni bir krizle daha karşılaştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğu'nun atadığı danışmanlar parti içinde kaosa neden oldu.Kılıçdaroğlu'nun Batman'da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan, her fırsatta Atatürk'e hakaret eden, Kılıçdaroğlu için; 'yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk' diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı seçimden iki gün önce danışman olarak ataması gündeme bomba gibi düşmüştü.Konuya ilişkin akla zarar açıklamalarda bulunan Kılıçdaoğlu, gelen tepkiler üzerine 'O günün koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. (..) Ben de o günlerde bir gün bir ilde ertesi gün başka ilde çalışıyordum. Oradan oraya koşturuyordum. İnceleme zamanım yoktu.' ifadelerini kullanmıştı.Yaptığı açıklamalarda CHP yandaşı basının bile isyan ettiği Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan da sert tepkiler geldi. Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem aynı yayında danışman krizi üzerinden birbirlerine girmişlerdi.Özcan'ın 'Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?' sorusunu yöneltmesi üzerine sinirlenen Eren Erdem, Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam.' ifadeleriyle kavganın fitilini ateşlemişti.Tanju Özcan ise, 'Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?' sözleriyle Erdem'e yanıt vermişti.Bunun devamında ise iki isim arasındaki tartışma alev aldı. Tanju Özcan'ın başörtülü kadınları tahkir ettiği gerekçesiyle CHP'ye geldiklerini ileri süren Erdem'e, Bolu Belediye Başkanı, 'İnanılmaz seviyesiz bir adamsın.' sözleriyle karşılık vermişti.