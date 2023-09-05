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CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!

CHP'de bu kez danışman krizi patladı… Danışman olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret dolu paylaşımları partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu, "Bilseydim atamazdım" savunması yaptı… MYK ise 'danışman' gündemiyle toplandı. Yeni skandalların yaşanmaması için ilginç bir karara imza atıldı…

CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Ekleme: 5.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 5.09.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından karıştı. Genel Merkez'de kriz eksik olmadı… Değişim kavgasının yaşandığı partide şimdi de 'danışman' skandalı patladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atadı.

CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!

Ancak Perinaz Mahpeyker Yaman'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret dolu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!

ZAVALLI, HAİN, KANI BOZUK...'
Perinaz Mahpeyker Yaman'ın 'zavallı, hain ve kanı bozuk' yazılı paylaşımları, hem CHP'li vekilleri hem de seçmeni kızdırdı.

CHP önce Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanlığını yalanladı, ardından 'görevden alındı' açıklaması yaptı. Ancak genel merkezde kendisine ait odası bile bulunan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanlığıyla ilgili kazan kaynadı…

Krizin yaşanmasından günler sonra suskunluğunu bozan Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Bir arkadaşım önerdi, paylaşımlarını bilseydim atamazdım' savunması yaptı…

CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!

MYK'DA GÜNDEM DANIŞMAN KRİZİ!
CHP'de Merkez Yönetim Kurulu da danışman kriziyle toplandı… MYK'nın ana gündem maddesinde, yaşanan danışmanlık krizi vardı.

CHP'ye yakın gazetecilerin iddiasına göre MYK'da yeni kararlar aldı. Özellikle yeni danışmanlarda benzer sorunların yaşanmaması için ilginç bir tedbir alındı.

Danışmanların göreve başlamadan önce sosyal medya hesaplarına bakılacağı vurgulandı.

Danışmanların göreve getirilmeden önce Kılıçdaroğlu'na rapor sunulacağı iddiası ortaya atıldı.

CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!

CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!


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CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
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