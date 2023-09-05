Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da DEAŞ operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığını belirtti.Yerlikaya, çalışma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şüpheliler ile örgüt adına illegal yayın yapan kitabevlerine, örgüte üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.