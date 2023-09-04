Evinden cephanelik çıkmıştı! DHKP-C bombacısı CHP'den aday oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar netleşiyor. DHKP-C'den sabıkalı olan Yavuz Nazlıgül'ün CHP Fatih İlçe Başkan Adayı olduğu ortaya çıktı. Yavuzgül, Fatih'te İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 38.Olağan Kongresi'nde aday olduğunu açıkladı.

Nazlıgül'ün, terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu kamuoyu gündemine gelmişti. DHKP-C'nin kanlı terör saldırılarında yer alan Nazlıgül'ün cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Değişim isteyen CHP'li Nazlıgül, 1999 yılında Şişli'de düzenlenen bombalı saldırıda yer aldı.Bomba düzeneğini Nazlıgül'ün hazırladığı anlaşıldı. 20 kişinin yaralandığı saldırı sonrası Nazlıgül'ün yakalandığı evden dinamit, law silahı, elektrikli fünye ve el bombası çıktı.20 Mayıs 2000 tarihinde yine bombalı düzeneklerle yakayı ele veren Yavuz Nazlıgül'ün kaldığı evde yapılan aramalarda 27 dinamit lokumu, 7 bakır gövdeli elektrikli kapsül, saniyeli fitil, bir kol saati ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirmişti.