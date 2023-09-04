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ALES/2 sonuçları açıklandı! İşte 2023 ALES ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

ALES sınav sonuçları son dakika duyurusu ile açıklandı. ÖSYM tarafından 20 Ağustos tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının sonuçlarını bekleyen adaylar için ÖSYM'den sonuç açıklaması geldi. Peki, ALES/2 sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, sonuc.osym.gov.tr ALES sonuçları ekranı...

Ekleme: 4.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 4.09.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
ALES/2 sonuçları açıklandı! İşte 2023 ALES ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulandı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir adım olan ALES sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ALES sınavında adaylara toplamda 100 soruluk bir sınav uygulanaıyor ve bu sorular sayısal ve sözel testlerden oluşuyor. Bu yıl binlerce adayın katıldığı ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 ÖSYM ALES sonuç tarihi ve diğer detaylar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
20 Ağustos'ta yapılan ALES sınavının sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açıldı.

ÖSYM'DEN 2023-ALES/2 SSINAV SONUÇ AÇIKLAMASI
20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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