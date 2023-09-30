İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası yine aynı manzara: Cadde ve altgeçitler göle döndü

İstanbul Maltepe'de uyarıların ardından bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve alt geçit göle döndü. Cadde yağıştan dolayı araç trafiğine kapanırken, bir İETT otobüsü biriken sudan dolayı uzun süre bekledi.

İstanbul Maltepe'de Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle rögarlar yetersiz kaldı.Cadde ve alt geçit göle göndü. Araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı. Bir İETT otobüsü de uzun süre bekledi.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri göle dönen cadde ve alt geçitte çalışma başlattı. Caddedeki rögarları temizleyen ekipler, alt geçitte biriken suyu su pompası kullanarak açmaya çalıştı.İşte bölgeden gelen görüntüler...