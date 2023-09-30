Bakan Yerlikaya paylaştı: 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'de (Twitter) yaptığı paylaşımda 20 ilde Narkogüç operasyonlarının düzenlendiğini ve 90 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.