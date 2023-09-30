Bakan Yerlikaya paylaştı: 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'de (Twitter) yaptığı paylaşımda 20 ilde Narkogüç operasyonlarının düzenlendiğini ve 90 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.
Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.
Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.
Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.