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Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da PKK silahlı terör örgütü propagandası yapan 9 şahsın yakalanmasına yönelik Bağcılar ve Küçükçekmece’de 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Ekleme: 3.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 3.09.2023 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı
Bağcılar'da geçtiğimiz Cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde PKK silahlı terör örgütünü destekleyen sloganlar eşliğinde havai fişekli eylem yaptıkları tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Bağcılar ve Küçükçekmece'de 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Diğer 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.
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