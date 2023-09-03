Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı
İstanbul Bağcılar'da PKK silahlı terör örgütü propagandası yapan 9 şahsın yakalanmasına yönelik Bağcılar ve Küçükçekmece’de 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.
Bağcılar'da geçtiğimiz Cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde PKK silahlı terör örgütünü destekleyen sloganlar eşliğinde havai fişekli eylem yaptıkları tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Bağcılar ve Küçükçekmece'de 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Diğer 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor.
DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.