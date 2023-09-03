Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı

Bağcılar'da geçtiğimiz Cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde PKK silahlı terör örgütünü destekleyen sloganlar eşliğinde havai fişekli eylem yaptıkları tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Bağcılar ve Küçükçekmece'de 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Diğer 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor.Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.