Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda önemli bir mesaimiz var

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrildi.Temmuz ayında 8 bin 506 lira olan asgari ücrete yaklaşık 3 bin lira zam yapılmıştı.Yapılan zamla birlikte 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, vatandaşın yüzünü güldürdü.Sırada 2024 zammı var.Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.Asgari ücret halen 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.