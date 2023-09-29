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Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı! Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekiliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çektiğini açıkladı.

Ekleme: 29.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Antalya Altın Portokal Film Festivali, 60'ıncı yılında bir skandala imza etti.

Festivalde Nejla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı "Kanun Hükmü" filminde KHK karşıtlığı yapıldığı belirlendi.

Bunun ardından film, festivalden çıkarıldı.

27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını bildirdi.

Basında büyük ses getiren olayın ardından festival yönetimi, filmi tekrar seçkiye aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

Yaşanan gelişmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalden çekildiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalden çekildi

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çektiğini açıkladı:

Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

"Kanun Hükmü” adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle desteğimizi çekmiş bulunmaktayız."
Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı! Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekiliyoruz
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