Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 1351 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda özetle şu bilgiler paylaşıldı:"Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere 1.351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38.694'e ulaşmıştır.Ayrıca, Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'daki 82 hedef etki altına alınmıştır.Harekâtlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Terörle Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.Bu operasyonların yanı sıra Bakanlığımız; FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'si terör örgütü üyesidir. 4.035 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.063'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 360'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162.415 olmuştur.Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda 20 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 889 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 1 Ocak’tan bu yana 1351 terörist etkisiz hale getirildiSURİYESuriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.Bu yılın başından itibaren terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize 342 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65'i son bir haftada olmak üzere 991 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin devam ettiği ve "iki devlet, tek millet" şiarıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz.Karabağ'da gerçekleştirilen askerî operasyon sonrası bölgedeki son durumu yakinen takip ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.Kahraman Azerbaycan ordusunun 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren "Tek Vatan Harekâtı"nın üçüncü yıl dönümü ve "27 Eylül Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz.Ülkemiz, ortak tarihî ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.Son olarak (24 Eylül) Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz.Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yapıcı bir tutum ve diyalogdan geçtiğini önemle vurguluyoruz.Ayrıca; 10 Ekim'de icra edilmesi planlanan KFOR Komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Bu kapsamda görevi devralacak KFOR Komutanımız 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargâhı ve SHAPE'te inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmektedir.Değerli Basın Mensupları,Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman ordumuz eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda;- 22 Eylül'de Güvence Tedbirleri kapsamında uçuş görevi,- 11-22 Eylül tarihleri arasında Yıldırım Seferberlik,- 11-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Macaristan Birleşik Özel Kuvvetler,- 18-22 Eylül tarihleri arasında ise Kararlılık-2023 tatbikatları icra edilmiştir.Yine,- 18-29 Eylül tarihleri arasında Dynamic Messenger,- 18-30 Eylül tarihleri arasında;Sonsuz Kardeşlik – II,Toxic Trip 2023,- 25-29 Eylül tarihleri arasında da TRITON-2023 Tatbikatı icra edilmektedir.Ayrıca;- 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Sonsuzluk,- 2-13 Ekim tarihleri arasında;Millî Anadolu Ankası,NATO Tıger Meet,Yıldırım Seferberlik,- 2-6 Ekim tarihleri arasında Hava Savunma Komuta Kontrol,- 2-20 Ekim tarihleri arasında ise Erciyes Hava İndirme-2023 Tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.Diğer yandan, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait BNS SANGRAM korveti tarafından 20-24 Eylül tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'de görevli Arnavutluk Sahil Güvenlik gemisi ALS BUTRINTI tarafından ise 26 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti icra edilmektedir.2023 NATO Denizaltı Komutanları Konferansı, 26-28 Eylül tarihleri arasında Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı Yenilevent/İstanbul'da ülkemiz ev sahipliğinde icra edilmektedir.Ayrıca; Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla Deniz Karakol Uçağı, Helikopter, İHA, Karakol Gemileri ve Mayın Avlama Gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri icra edilmekte ve "bölgesel sahiplik ilkesi" çerçevesinde gereken tüm tedbirler alınmaktadır.Bu kapsamda, toplam 16.413 saat seyir ve 669 sorti uçuş icra edilmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği ve teşvikiyle savunma sanayisinde yerlilik ve millîlik oranının yüzde 80'lere yükseldiği bu dönemde ihtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir.23 Eylül'de Sayın Bakanımız ve Pakistan Savunma Bakanı'nın katıldığı törenle Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemilerimiz AKHİSAR ve KOÇHİSAR'ın denize iniş; Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1'inci Gemisi PNS BABUR'un ise teslim törenleri İstanbul Tersanesi Komutanlığında başarıyla icra edilmiştir.25 Eylül'de ise Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bağlı şirketimiz ASFAT tarafından modernize edilen Nahçıvan Askerî Kompleksi'nin açılışı yapılmıştır. Modernize edilen tesis ile Azerbaycan ordusuna ait kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan kendi bünyesinde gerçekleştirilebilir hâle getirilmiştir.Ayrıca, dün itibarıyla 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli'de başlayan TEKNOFEST 2023 İzmir'e; Millî Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dâhil çeşitli hava araçları ve askerî bandonun yanı sıra Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı stantlarına gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.Ayrıca; askerî eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetleriyle destek sağladığımız ve son yaşanan kasırga felaketi ile sarsılan Libyalı kardeşlerimize yardım elini uzatan ilk ülke olarak uçak ve gemilerimizle gerekli destek sağlanmıştır.Ülkemizin dost ve kardeş Libya halkına sağladığı destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya'nın tamamını kapsamaktadır.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.2023 yılında; Kara Kuvvetleri için 16 bin, Deniz Kuvvetleri için 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri için 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, 21 Ağustos'ta başlayan başvurular 1 Ekim'e kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz.Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.Sel felaketinin yaşandığı Libya'daki yardım çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, yaşanan felaketin ardından Libya'ya yardım eli uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait üç uçağın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdığını hatırlatan kaynaklar, sonrasında TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve TCG Osmangazi ile dört seferde yardım malzemeleri ve araç-gereçlerin gönderildiğini aktardı. Kaynaklar, yardım faaliyetlerin AFAD koordinesinde devam ettiğini belirtti.Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum ile Türk Rus Ortak Merkez Komutanlığının çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.Merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren kaynaklar, Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini kaydetti.Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışmalar hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Birliklerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı.