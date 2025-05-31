Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ödemeler bugün başladı

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon kişinin yararlanacağı emekli bayram ikramiyeler hesaplara yatmaya başladı. Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ödeme yapılacak? İşte bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi...Emeklilere müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 57.4 milyar lirayı bulan bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağını duyurdu.'Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.'Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de yine 4 bin liralık ödeme yapılacak. Işıkhan açıklamasında, 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum' dedi.Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirileceğini belirten Işıkhan, ödeme tarihleri hakkında şu bilgileri verdi:4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,4 (a) (SSK) kapsamında gelir/ aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiyelerden hisseleri oranında yararlanacak. Buna göre, yüzde 75 hissesi olanlar 3 bin TL, yüzde 50 hissesi olanlar 2 bin TL, yüzde 25 hissesi olanlar ise bin TL alacak.