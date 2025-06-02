Türkiye’nin arabuluculuğunda yeni tur: Barış umudu yeniden İstanbul’da! Görüşme saati ve yeri belli oldu

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başardı.Rusya ile Ukrayna arasında, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapıldı.İki taraf, müzakerelerde '1000 kişiye 1000 kişilik' büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurdu.Uluslararası aktörler, İstanbul'daki sürecin başlamasından duydukları memnuniyeti sık sık dile getirirken, Türkiye'nin ev sahipliğindeki görüşmeler dünya basınında da geniş yankı buldu.Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki ikinci görüşmelerin, bugün saat 13.00'te İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda yapılması bekleniyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde bugün İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıkladı.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği heyette şu isimlerin yer alacağı belirtildi:'Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Sektörü Organları Sisteminde İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev.'RUS HEYETİ İSTANBUL'A GELDİÖte yandan, müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.