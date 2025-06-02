İzmir'de grev krizi: Cemil Tugay, DİSK üyeleriyle tartıştı

İzmir, son günlerde belediye işçilerinin greviyle sarsılıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasıyla şehirde büyük bir grev başladı.İşçilerin iş bırakması nedeniyle kentte ulaşım aksarken, özellikle turistik bölgelerde de çöp dağları oluştu.TUGAY ÇÖP TOPLADIBelediye tarafından görevlendiren temizlik görevlileri ise, Disk üyeleri ve işçiler tarafından engellendi.Vatandaşlar ve turistler duruma isyan edince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevin yol açtığı çöp sorununa çözüm bulmak için sahaya indi.Tugay, Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, bazı ilçe belediye başkanları, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve gönüllü vatandaşlarla birlikte Kordon'da çöp topladı.Ancak, bu esnada DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün alana gelmesiyle gergin anlar yaşandı.İzmir'de grev yapan işçiler, çöpleri toplayan vatandaşlara saldırdı'SENDİKA BELEDİYEYİ BATIRMAYA ÇALIŞIYOR'Cemil Tugay, çöp toplama çalışmaları sırasında Ercan Gül'ün alana gelmesine sert tepki gösterdi. Tugay, Gül'e hitaben, “Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöpler buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Grev yapan insan evine gider, buraya karışamazsınız,” dedi.Ayrıca, sendikanın belediyeyi iflasa sürükleyecek taleplerde bulunduğunu iddia ederek, “Altı aydır size belediyenin ödeyebileceği ücreti anlatmaya çalışıyoruz. Belediyeyi batırmayı nasıl göze alırsınız? İzmir'in belediyesini size batırttırmayacağım,” şeklinde konuştu.Ercan Gül ise, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. İşçiyi işçiye kırdırmak, işçiyi vatandaşın önüne atmak doğru değil,” diyerek Tugay'ın çöp toplamasını eleştirdi.SEÇİM ÖNCESİ DİSK'TEN OY İSTEMİŞTİİzmir'de bunlar yaşanırken akıllara, DİSK temsilcileri ile hararetli tartışmalar yaşayan Cemil Tugay'ın, yerel seçimler öncesi kavga ettiği kişilerden oy istediği görüntüler geldi.Tugay'ın DİSK'le yaşadığı bu gerilim, seçim öncesi işçilere verdiği vaatlerle çelişince, sosyal medyada “trajikomik” bulundu.'İZMİR'İN ÖZETİ'Tugay, 2024'te yerel seçimler için sendikayı ziyaret ederken 'Memleketin emek ve mücadele tarihinde çok önemli bir gelenek yaratmış bir sendikaya geldim, DİSK'e geldim. Emekçilerin zarar görmemesini sağlayacağız, Birleşe birleşe kazanacağız.” sözlerini sarfetmişti.Konuşması boyunca sendikayı öven Tugay işçi ve üyelerden oy istemişti.Seçim zamanı sendikaya övgü ve gurur dolu konuşmalar yönelten Tugay'ın sözleri şimdilerde, işçi ve temsilcilere yönelik tepki ve sitem dolu sözlere evrildi.İki olay arasındaki çelişkiyi ele aşan bir sosyal medya kullancısı, “Tugay'ın DİSK'ten oy isteyip şimdi çöp toplarken bağırdığı video, İzmir'in özeti” diyerek yaşananları tiye aldı.