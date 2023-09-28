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Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na, partisinin genel başkanlığına aday olan Özgür Özel sahip çıktı.

Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Ekleme: 28.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Muhalif siyasetçilerin Mehmetçik'e yönelik ithamlarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez asılsız iddialar CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında TSK'ya iftiralar attı.

Kahraman Mehmetçik'e dil uzatarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri yaktığını iddia etti.

Özel, Tanrıkulu'na sahip çıktı

Açıklamalar gündemdeki yerini korurken, Tanrıkulu'na destek veren isimler de yok değil.

Bu isimlerden biri de CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıklayan Özel, katıldığı televizyon programında Tanrıkulu'na sahip çıktı.

'Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek hiçbir şey görmüyorum'

Özel, canlı yayında soruları yanıtladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Sezgin Tanrıkulu bir vaka söylüyor. Vaka, 1982'de yaşanıyor. Helikopterden köylüler atılmış, Avrupa İnsan Hakları da bunu tescillemiş Türkiye de bunu kabul etmiş. Vaka bu vaka… Ömer Çelik diyor ki sanki bugünkü TSK. Orada Tanrıkulu TSK'nın mensubuydu onlar, bu kritik soruları TSK şaibe altında kalmasın diye soruyorum milletvekili sorumluluğuyla. Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek hiçbir şey görmüyorum.

Ne olmuştu?

Sicili oldukça kabarık olan Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılmasıyla, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larına karşı çıkmasıyla, sözde Ermeni soykırımını da tanımasıyla adından söz ettiriyor.

Skandallarına bir yenisini daha ekleyen Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kara propagandalarına sığındı.

Bu iddialar cezasız da kalmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
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