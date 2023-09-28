Lice’de uyuşturucunun kökü kazılıyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı nokta operasyonları devam ediyor. Jandarma timleri, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek için çalışmalarında, kırsal alanda piyasaya sürülmeye hazır olan kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.Lice ilçesine bağlı Ziyaret ve Bağlan Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 1 ton 175 kilogram toz esrar, 144 bin gram kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 319 kilogram esrar maddesi ile 2 bin 500 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak, kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasından sonra jandarma ekipleri tarafından olay yerinde imha edildi.