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Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!

Ermenistan'ın yasa dışı faaliyetlerine karşı Karabağ'da antiterör operasyonu gerçekleştiren ve 24 saat içinde yeni bir zafer daha elde eden Azerbaycan'ın adımları konuşulmaya devam ediliyor. Ermenistan'ın kabul ettiği şartlar içinde yer alan Zengezur Koridoru'nun açılması için çalışmalar sürerken küresel ticaret için büyük bir öneme sahip olan koridor dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. Son olarak Forbes dergisi yayınladığı analizde çarpıcı sözlere imza attı.

Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
Ekleme: 28.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
Küresel ticaret ve enerji ağlarının merkezi her geçen gün Türkiye eksenine kayıyor. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batılı ülkelerin enerji ihtiyacı Türkiye'den sağlanmaya başlarken, Türkiye'nin bölgesel ölçekte kurduğu işbirlikleri de belirleyici olmaya devam ediyor.

ZENGEZUR DÜNYA GÜNDEMİNDE

Azerbaycan'ın 2020 yılındaki Dağlık Karabağ zaferinin ardından adı yeniden gündeme gelen Zengezur koridoru, geçtiğimiz haftalarda yeniden dünya gündemine oturdu. Ermenistan'ın ihlallerine yönelik başlattığı Karabağ antiterör operasyonundan da zaferle çıkan Azerbaycan ile Türkiye ile kurduğu işbirlikleri, küresel ticaret ağları tarafından yakından takip ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde bir kez daha gündeme oturan Zengezur Koridoru'nun faaliyete girmesi tartışılırken konuya ilişkin analizler de peş peşe geliyor. Son olarak ABD'li Forbes dergisi dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!

DÜNYANIN GÜÇ EKSENİ BATI'DAN ÇIKTI

'Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı Çin'e kadar olan coğrafyada tüm güç dengelerini değiştirecek' başlıklı bir analiz yayınlayan Forbes, Zengezur ve Türkiye'ye ilişkin önemli yorumlara imza attı.

Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!

'TÜRKÇÜLÜĞÜ YENİDEN DİRİLTECEK!'

'Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru, Türkçülüğün hem kültürel hem de kimlik boyutunda yeniden dirilmesine yol açacak.' ifadelerine yer veren Forbes, dünyadaki güç dengelerinin de değiştiği mesajını verdi.

Batı'nın artık birçok şey üzerinde söz sahibi olmadığının hatırlatıldığı yazıda, Rus petrolünün Baki ve Ankara üzerinden aktarılacağına dikkat çekildi. Tıpkı bu yeni oluşan enerji hattı gibi, Zengezur Koridoru projesinin hayata geçmesiyle küresel ticaret ayağının da değişeceğini söyleyen Forbes, Batı dünyasının bağımlı olduğu Çin üretiminin Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlerinin kontrolüyle dağıtılacağına dikkat çekti.

Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!

Rusya'nın Ukrayna savaşıyla beraber Batı'ya sırtını tamamen dönerek Orta Asya'da yaptığı işbirliklerinin önemine değinen Forbes, her geçen gün güçlenen Türki devletlerin küresel piyasaların seyrine yön verme potansiyelinin de altını çizdi.


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Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
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