  • USD: 27,26 - 27,31
  • EURO: 28,79 - 28,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı boyunca sayısız yenilgi aldı. Ancak yine de görevi bırakmadı. Parti içinden ve seçmenden gelen 'istifa' çağrısına da kulak tıkadı. Koltuğunu korumak için planını hazırladı. Yerel seçimlerde başarılı olmak için tek umudu gördüğü İYİ Parti ve HDP'ye kapıyı kapatmadı. Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre planını hazırladı: Yerel seçimlerden sonra…

Ekleme: 28.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…
Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı. 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçime odaklandı. 8'li koalisyon ortakları arasında yaşanan kavga ise bir an olsun durmadı.

Koalisyon ortaklığından dolayı parti oylarında büyük düşüş yaşayan Meral Akşener, masadan yine ayrıldı. 'Parti kuruluş ayarlarına dönüyor, yerel seçimlere ittifaksız gireceğiz' diyerek milliyetçi seçmene mesaj yolladı.

Genel başkanlık kariyeri boyunca tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise panik sardı. Parti içinden ve seçmenden gelen 'istifa' baskısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, ortaklarından gelen çıkışlarla ne yapacağını şaşırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in desteklediği değişim hareketi nedeniyle köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu, iddiaya göre planını hazırladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki yerel seçim pazarlığını yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm çıkışlarına rağmen Meral Akşener'e karşı köprüleri atmamaya çalıştığını vurguladı. Akşener'in de bu yüzden İstanbul ve Ankara adaylarını en sona bıraktığını kaleme aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı konusunda kapıların kapatılmadığını vurgulayan yazar Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun il kongrelerinde kazandığını ve planını yerel seçim sonuçlarına göre hazırladığını yazdı.

Selvi, 'Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki il bazlı ittifak sağlar ve başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak. Yakın çevresine 'Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım' açıklaması yapmış' ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinden Meral Akşener'in de haberinin olduğunu ve 'CHP kurultayından sonra Kılıçdaroğlu buraya gelecek' dediğini vurguladı.

Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak
Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! Dikkat çeken FETÖ terör örgütü propagandası vurgusu
Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin ayrıntıları belli oldu
CHP kongresinde delege rezaleti! Akrabalarını yazdırdı yönetimin yarısı istifa etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da yaşayan Ermeniler hakkında açıklama
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Yine İBB yine çile: CHP'li belediyenin kapattığı ulaşım hatlarına bir yenisi daha eklendi vatandaş isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına tepki gösterdi: Yenilgiyi erken kabullendik
Katılım az olunca sinirlerine hakim olamadı! İmamoğlu ilçe başkanını fırçaladı: Rezillik!
MGK yarın yoğun gündemle toplanıyor: TSK yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı
Tunç Soyer “3 yıl sonra körfezde denize gireceğim” deyip söz vermişti! Denizanası istilasının nedeni arıtma tesisi
Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor