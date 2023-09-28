Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı. 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçime odaklandı. 8'li koalisyon ortakları arasında yaşanan kavga ise bir an olsun durmadı.Koalisyon ortaklığından dolayı parti oylarında büyük düşüş yaşayan Meral Akşener, masadan yine ayrıldı. 'Parti kuruluş ayarlarına dönüyor, yerel seçimlere ittifaksız gireceğiz' diyerek milliyetçi seçmene mesaj yolladı.Genel başkanlık kariyeri boyunca tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise panik sardı. Parti içinden ve seçmenden gelen 'istifa' baskısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, ortaklarından gelen çıkışlarla ne yapacağını şaşırdı.Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in desteklediği değişim hareketi nedeniyle köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu, iddiaya göre planını hazırladı.Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki yerel seçim pazarlığını yazdı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm çıkışlarına rağmen Meral Akşener'e karşı köprüleri atmamaya çalıştığını vurguladı. Akşener'in de bu yüzden İstanbul ve Ankara adaylarını en sona bıraktığını kaleme aldı.CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı konusunda kapıların kapatılmadığını vurgulayan yazar Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun il kongrelerinde kazandığını ve planını yerel seçim sonuçlarına göre hazırladığını yazdı.Selvi, 'Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki il bazlı ittifak sağlar ve başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak. Yakın çevresine 'Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım' açıklaması yapmış' ifadesini kullandı.Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinden Meral Akşener'in de haberinin olduğunu ve 'CHP kurultayından sonra Kılıçdaroğlu buraya gelecek' dediğini vurguladı.