İstanbul'da 20 FETÖ firarisi yakalandı
İstanbul'da emniyet ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlarından haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı.
Çalışmalarda firari durumdaki 20 şüphelinin adresleri tespit edildi. Farklı tarihlerde şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 Euro,1000 İngiliz Sterlini ile 19 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Çalışmalarda firari durumdaki 20 şüphelinin adresleri tespit edildi. Farklı tarihlerde şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 Euro,1000 İngiliz Sterlini ile 19 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.