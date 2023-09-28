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İstanbul'da 20 FETÖ firarisi yakalandı

İstanbul'da emniyet ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.

Ekleme: 28.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 20 FETÖ firarisi yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlarından haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı.

Çalışmalarda firari durumdaki 20 şüphelinin adresleri tespit edildi. Farklı tarihlerde şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 Euro,1000 İngiliz Sterlini ile 19 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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