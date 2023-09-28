Dehşete uyandılar: Özbekistan'da devasa patlama! İşte ilk görüntüler...

Özbekistan'ın başkenti sabaha korkunç bir patlama sesi ile uyandı. Dehşet anlarına ilişkin görüntüleri vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşırken çok sayıda binanın yıkıldığı havaalanında hasar meydana geldiği belirtildi. Büyük patlamada yaralananların sayısı henüz netlik kazanmadı.Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlama nedeniyle yaralananlar olduğu bildirildi. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sonucu yaralananlar oldu.Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in bir ok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, Taşkent'in çok güçlü bir patlama ile sarsıldığı, adeta bir ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı belirtildi. Özbek haber sitesi Daryo'ya göre, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndaki patlama 20 mil öteden duyuldu.Yakınlardaki birçok bina yıkıldı havaalanında hasar meydana geldi. Özbekistan Sağlık Bakanlığı gece boyunca depoda yangın ihbarı yapıldığını ve çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığını belirtti.Yangının söndürüldüğü bilgisi paylaşılan haberde ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmediği hatırlatıldı.