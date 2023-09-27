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İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz?

İYİ Parti-CHP arasındaki yerel seçim kavgası birbiri ardına gelen karşılıklı açıklamalar ile daha da kızışırken, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'dan CHP'ye açık rest geldi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, 'Bu isimleri desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz' diyen Vural, "Hodri-Meydan buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler." açıklamasında bulundu.

İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz?
Ekleme: 27.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz?
14-28 Mayıs seçimleri sonrası birbirine düşen muhalefet kanadında sular durulmuyor. CHP bir yandan kendi içerisinde genel başkanlık kavgası verirken diğer yandan da İYİ Parti ile yerel seçim kavgasına tutuşuyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in '81 ilde aday çıkaracağız' sözleri ve İzmir için Ümit Özlale'yi aday ilan etmesinin yankıları sürerken, kendilerine yönelik CHP kanadından gelen eleştirilere yanıt veren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I DESTEKLEMEYE MECBUR MUYUZ?'

Oktay Vural, CHP'nin İYİ Parti'ye dönük yaklaşımlarını nobran ve baskıcı olarak nitelendirirken, İstanbul ve Ankara özelinde gelen eleştirilere ise açık rest ile cevap verdi.

'Her parti kendi toplumsal tabanını güçlendirmeli' diyen Oktay Vural, İmamoğlu ve Yavaş için 'Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz? Hodri meydan buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler' dedi.

Vural, 'Cumhurbaşkanı adayı olun dediğimizde talip olmadılar. Kazanacak aday dediğimiz zaman kazanacak adayı çıkartmak için usul belirlemeyenlere ne diyecekler acaba CHP'nin yöneticileri?..'

'İYİ Parti İBB Başkanının vizyonunu takip etmek mecburiyetinde mi? İYİ Parti'nin 2019'daki fedakarlıkla 2023 yılında kazanması için her şeyi yaptıktan sonra ilelebet bu noktada devam etmesi mi gerekiyor?' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz?
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İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz?
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