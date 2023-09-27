İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgisine ulaşıldı.
12 DEAŞLI YAKALANDI
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçunu işlediği değerlendiren 14 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da farklı adreslere operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalandı.
12 DEAŞLI YAKALANDI
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçunu işlediği değerlendiren 14 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da farklı adreslere operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalandı.