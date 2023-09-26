Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ mensubu yakalandı

Edirne'nin Meriç nehri üzerinden illegal yollar ile Yunanistan'a kaçmak amacıyla Siirt'ten Edirne'ye giden örgüt mensuplarından, üçünün ihraç öğretmen, birinin ihraç mühendis olduğu öğrenildi.Şüpheli 6 örgüt mensubunun da Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yargılanmalarının devam ettiği, dosyalarının istinafta olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., Y.Y., S.E., U.A. örgüt mensupları ile S.B.Y. isimli göçmen kaçağı organizatörünün tutuklanarak cezaevine gönderildi.F.A., E.A. ve A.T. isimli şahısların adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.