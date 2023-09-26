Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Geçtiğimiz yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı çekmek istiyor.Daha sonra ise şirket, 'Hediyeler' ismini verdiği yeni bir özelliği platforma getirmişti. Bu özellik, içerik üreticilerinin kullanıcılarından hediye alarak para kazanmasına olanak tanıyor.Instagram, daha önce bazı kullanıcılar için erişime açtığı 'Hediyeler' özelliğini Türkiye'ye getirdi.Artık kullanıcılar, sevdikleri içerik üreticilerine sanal hediyeler gönderebilecek. İçerik üreticileri de topladıkları hediyeleri paraya çevirebilecek.İçerik üreticileri, “Profesyonel pano” üzerinden “Hediyeler” özelliğini aktif edip kullanmaya başlayabilir.Özellik aktif edildiğinde, Reels videoların sol alt tarafında profilin üst kısmında “Hediye gönder” butonu beliriyor.Ancak bu özelliğin kademeli olarak sunulmaya başladığını ve henüz bazı kullanıcılar için aktif olmadığını belirtelim.