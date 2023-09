Gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği müjdesi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen yeni dönemin 8'inci Kabine Toplantısı sona erdi. Saat 15.15'te başlayan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki kritik başlıklar masaya yatırıldı. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ilgili çalışmanın detaylarını açıkladı.Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı. 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolar kişi başı geliri yakalayacağız. Türkiye Yüzyılı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 mliyonun tamamını milli hedefidir. Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek hepimizin ortak gayesidir.Orta Vadeli Program'ın âdeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12'nci Kalkınma Planı'nı ve Hükûmet Programı'nı yakında milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. Hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleri ile buluşturacağız.Bu sene 18.'si G20 zirvesine iştirak ederek, ülkemizin tezlerini kararlılıkla savundum. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için ülkelerin atabileceği adımları gündeme taşıdık. G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimine karşı teyakkuz halinde olacağız. Ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sudan'ın bir önce istikrara kavuşması temennimizdir. 81 vilayet ve ilçelerinden gelen gençlerimizle Külliye salonunda yaptığımız buluşma müstesnaydı. Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Cuma günü İzmir'de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piaysa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar i çin ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere, 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını, istedikleri 3 mobil operatör üzerinden kullanabilecek.18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz; müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.Azerbaycan ordusunun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 30 yıl boyunca yaşadıkları onca acıya rağmen Karabağ'daki Ermenilere karşı sergiledikleri tavır, her türlü takdirin üstündedir. Sivillere yönelik hassasiyette olağanüstü çaba sarf edilmiştir.İnşallah Zengezur Koridoru'nu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la kara yolu ve demir yolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz. Komşumuz İran'ın da dâhil olacağı ortak projelerle bölgemizi inşallah bir barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.Bizi rakip görenler, kimi sömürge geçmişinin alışkanlığıyla kimi gözünü bürüyen sınırsız kazanç hırsıyla tek taraflı dayatmalarla masanın üzerine çıkmaya, masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. Altılı masa da, on altılı masa da olduğu gibi. Tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu. Türkiye'yi oyun dışına itme garetleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor.