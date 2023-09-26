Bir ısırığı bile öldürüyor! O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'Argiope lobata' bu kez Elazığ'da ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı: Bir ısırığı yeter!

'Argiope lobata' ismi verilen örümcek türü, dünyanın en zehirli hayvanları arasında yer aldı.Bu yıl ülkemizde pek çok ilde ortaya çıktı.Son olarak Elazığ'ın Baskil İlçesi'nde görülen 'Argiope lobata' cinsi örümcek, korku saçtı.Hasan Kıstırak, bahçesinde gördüğü örümceği böyle fotoğrafladı.Öte yandan uzmanlar uyardı: Güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürür. Can kayıplarına yol açar.