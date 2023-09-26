Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Tahmin edebileceğiniz gibi Dünya, milyonlarca yıl önce aynı durumda değildi. 444 milyon yıl önce Geç Ordovisyen kitlesel yok oluşu sırasında, Dünya üzerindeki canlı türlerinin neredeyse yüzde 85'i yok oldu.Kitlesel yok oluş, olağan dışı çok sayıda türün aynı anda ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde ortadan kalktığı dünya tarihi dönemlerine deniyor.Bu yok oluşlar, Dünya üzerinde bulunan çok sayıda canlı türünün neslinin tükenmesine ve yeryüzünden silinmesine neden oluyor.Bilim insanlarına göre, dünyada günümüze kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi: Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu (65 milyon yıl önce).Bilim insanları, Dünya'nın tüm insanları yok edecek kitlesel bir yok oluşla karşı karşıya kalacağı tarihi açıkladı.Yeni bir çalışma, 250 milyon yıl içinde Dünya'da insanların neslinin tükeneceğini ortaya koyuyor. Üstelik bu tarih, fosil yakıtları kullanmayı hemen şimdi durdurursak geçerli, aksi halde daha da erken yaşanabilir.Bilim insanları, yeni bir kitlesel yok oluşa kadar dünya üzerindeki insanların 40 ila 70 santigrat derece arasındaki sıcaklıklara maruz kalacağını söylüyor.Ancak hesaplamalar, fosil ve diğer insan kaynaklı yakıtların yakılmasıyla yayılan sera gazlarını hesaba katmıyor; dolayısıyla ölüm tarihimiz muhtemelen çok daha erken olacak.Bu, yaklaşık 66 milyon yıl önce , Dünya'nın devasa bir uzay kayasının felaketle çarpmasıyla dinozorların neslinin tükenmesinden bu yana ilk kitlesel yok oluş olacak.Yeni çalışma, Bristol Üniversitesi Coğrafya Bilimleri Okulu'nda kıdemli araştırma görevlisi olan Dr. Alexander Farnsworth tarafından yönetildi.Araştırmacılara göre, 250 milyon yıl sonra Dünya'nın tüm kıtaları bir araya gelerek Pangea Ultima olarak bilinen bir süper kıta oluşturacak.Dünya karası, ortasında bir iç deniz bulunan bir çörek şekli oluşturacak; bir zamanların güçlü Atlantik Okyanusu'ndan geriye kalan tek şey bu olacak.Bu arada çevredeki Pasifik Okyanusu da Dünya yüzeyinin çoğunu kaplayacak.Pangea Ultima, levha tektoniği bir araya geldiğinde Dünya'nın süper kıtasının nasıl görünebileceğinin olası projeksiyonlarından yalnızca biri.Kesin hizalanma ne olursa olsun bilim insanları, Dünya'nın kıtalarının yavaş yavaş birleşerek sıcak, kuru ve büyük oranda yaşanmaz bir kütle oluşturacağından emin.Kıtaları bir araya getiren yer kabuğundaki tektonik süreçler, daha sık volkanik patlamalara yol açacak, bu da atmosfere büyük miktarda karbondioksit (CO2) salınımına neden olacak ve gezegeni daha da ısıtacak.Araştırma için bilim insanları, Pangea Ultima'daki sıcaklık, rüzgar, yağmur ve nem eğilimlerini simüle etmek için bilgisayarlı iklim modellerini kullandılar.CO2'nin gelecekteki seviyesini tahmin etmek için ekip, CO2'nin girdi ve çıktılarını haritalamak amacıyla tektonik plaka hareketi, okyanus kimyası ve daha fazlasını içeren modelleri kullandı.Araştırmacılar, günümüzde iklim değişikliğinin en büyük nedeni olarak gösterilen fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarının katkısını hesaba katmadıklarını vurguluyor.CO2'nin bugün milyonda 400 parçadan (ppm) milyonlarca yıl sonra 600 ppm'nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.Leeds Üniversitesi'nden ortak yazar Profesör Benjamin Mills, 'Elbette insanların fosil yakıtları yakmayı bırakacağını varsayıyoruz, aksi takdirde bu rakamları çok daha erken göreceğiz.' dedi.Bulgular, arazinin yalnızca yüzde 8 ila yüzde 16'sının memeliler için yaşanabilir olacağını, ancak muhtemelen tüm memeli türlerinin yok olacağını gösteriyor.İşleri daha da kötüleştirmek için, süper kıta öncelikli olarak sıcak ve nemli tropik bölgelerde yer alacak, dolayısıyla gezegenin büyük bir kısmı, birçok memeli türünün alışık olmayacağı kadar yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalabilir.