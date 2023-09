Bakan Kacır: Türkiye dünyanın her yerinden yatırımcıları cezbediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lüleburgaz ilçesinde Danone Türkiye Medikal Beslenme Tesisi açılış töreninde, sözlerine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde dün atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada yaşamını yitiren TÜBİTAK SAGE çalışanı Asım Güngör'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.Danone'nin 6 üretim tesisi ve 2 bini aşkın çalışanıyla, Türkiye'de 40 yıldır varlığını sürdürdüğünün altını çizen Kacır, Danone'nin 500 milyon avroluk cirosu, 20 milyon dolarlık ihracatıyla da ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğuna işaret etti.Danone'nin yaptığı yatırımlara bir yenisini daha eklemesini duyurmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:'Danone 450 milyon liralık bu yatırım ile malnütrisyon (beslenme bozukluğu) tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlamış bulunuyor. Genel olarak aşırı yetersiz ya da dengesiz beslenme olarak tanımlanan malnütrisyon çocuklardan yetişkinlere milyonlarca insanı etkiliyor. Danone tarafından yapılan bu yatırım ile medikal beslenme ürünlerinin ülkemizde yerli üretimine önemli bir katkı sağlanmış olacak.Yerli üretim ile iç pazardaki ihtiyaca cevap vermenin yanı sıra ülkemizde üretilen medikal beslenme portföyü İngiltere, Macaristan, Rusya, Slovakya ve Çekya gibi pek çok ülkeye ihraç edilecek. Önümüzdeki süreçte 30 milyon avroya ulaşacak olan bu yatırım ülkemizde cari açığın azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacak. Tesiste kullanılan ham maddelerin yerlileştirilmesi için yürütülen projeler yıllık 5 milyon avroluk iş hacmi oluşturacak. Medikal beslenme üretim tesisinin kurulmasında emeği geçen ve bugün bu etkinliğin gerçekleşmesinde görev alan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum.'Bakan Kacır, Türkiye'yi küresel rekabette teknoloji ve üretim üssü yapma hedefleri doğrultusunda yürüttükleri politikaların adım adım meyvelerini verdiğini söyledi.Türkiye'nin gücüne inanan ve potansiyelini gören sayısız yerli ve yabancı yatırımcının ülkeye yatırımlarını sürdürdüğünü anlatan Kacır, 'Türkiye'nin sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapan şirketlere her geçen gün bir yenisinin ekleniyor olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Global markaların, ünlü şirketlerin yatırımlarında ülkemizi seçmesi asla bir tesadüf değil. Bu başarı yıllar içerisinde oluşturduğumuz cazip yatırım koşulları sayesinde mümkün oluyor. Ülkemiz güçlü sanayi altyapısı, teknolojik yetkinlikleri, nitelikli iş gücü, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumu ve yatırımcı dostu teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımcıları cezbediyor.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde büyümesini sürdürdüğünü aktaran Kacır, bu yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin yüzde 3,8 büyüdüğünü hatırlattı.Türkiye'nin 2023 yılının ikinci çeyreğinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, şöyle devam etti:'G-20 ülkeleri arasında da üçüncü sıradaydık. Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin rekoruna hep birlikte imza attık. İklim değişiklikleri, küresel göç ve bölgesel savaşların, gıda krizinin tetiklediği bu dönemde stratejik önemi her geçen gün artan gıda sanayimiz 22 milyar dolar ile ihracatımızda çok önemli bir paya sahip. Ülkemizin gıda arz güvenliğini tesis etmek ve bereketli topraklarımızdan elde ettiğimiz ürünleri katma değere dönüştürmek için bizler de gıda sektörüne desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda bu sektöre yönelik birçok adım attık, atmaya devam ediyoruz.Burada bulunduğumuz fabrika ve tesis teşviklerimizden yararlanan yatırımlardan sadece biri. Bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 4 bin 800 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 285 milyar lira sabit yatırımla 140 bin kişiye istihdam olanağı sağladık. Ayrıca gıda sektöründe TÜBİTAK'la son 5 yılda 848 projeye ve binden fazla kişiye yaklaşık 850 milyon lira destek verdik. Kalkınma ajanslarımızla yürüttüğümüz 310 projeye 2 milyar 600 milyon liralık kaynak sağladık. 5,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Organize sanayi bölgelerimizden 195'inde gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriliyor ve bu sektörde yaklaşık 175 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Yine organize sanayi bölgelerimiz içerisinde 11 gıda ihtisas OSB yer alıyor.''Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu doğrultusunda her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de AR-GE odaklı üretime öncelik verdiklerinin altını çizen Bakan Kacır, gıda sektöründe yenilikçi, rekabetçi bir anlayışla katma değerli üretimi odağa aldıklarını, bu doğrultuda ihtiyaç duydukları teknoloji geliştirme altyapısını da her geçen gün büyütmeye devam ettiklerini söyledi.Türkiye'ye yerli-yabancı, yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını belirten Kacır, 'Danone'de Türkiye'ye duyduğu güvenle gıda sektörünün yanı sıra medikal beslenme kategorisinde de bu coğrafyaya yatırım yapmayı seçti. Büyümeye devam edecek. Ülkemiz de yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde kalkınma yolculuğunu sürdürecek.' dedi.Türkiye'de gıda sanayinde faaliyet gösteren, aralarında Danone'nin AR-GE merkezinin de olduğu 57 Ar-Ge merkezinin bulunduğunu aktaran Bakan Kacır, TEKNOPARK'larda, gıda ve tarım teknolojileri ile medikal sektöründe 612 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.TÜBİTAK'la her alanda olduğu gibi gıda alanında da Türkiye'de AR-GE odaklı yaklaşımları ve projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Kacır, şöyle sürdürdü:'TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye'nin en büyük gıda AR-GE ve inovasyon projesi İNNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nu kurduk. Gıda İnovasyon Merkezi'mizi gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. İNNOFOOD Projesi'yle gıda sektöründe hizmet veren KOBİ'lere de destek oluyoruz.Tüm bu adımlarımızla birlikte ülkemizden yeni teknolojik gıda girişimlerinin yeşermesi, gıda sanayimizin mevcut üretim kabiliyetlerini, teknoloji geliştirme altyapımız ile bütünleştirerek gıdada yüksek teknoloji odaklı üretimin adresi olmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki gelecek dönemde bu alanda tıpkı Türkiye'nin otomobili Togg gibi en az bir lider teknoloji girişimini de bu ülkeden hep birlikte çıkaracağız. Bizler bu doğrultuda ülkemize değer katacak her yatırımı bugün olduğu gibi yarın da desteklemeye devam edeceğiz.'Kacır, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardım gönderen Danone ailesine bir kez daha teşekkür etti.Danone yetkilileriyle, deprem bölgesine bir kez daha destek olmaları konusunda görüştüklerini belirten Kacır, 'Deprem bölgesine 50 bin bebek ve devam sütü hediye etmiş olacaklar bu açılış vesilesiyle. Bu destekleri ve hediyeleri için de tüm Danone ailesine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.' dedi.Kacır, TEKNOFEST İzmir'in yarın başlayacağını hatırlatarak, Çiğli Havalimanı'nda 5 gün sürecek etkinliğe herkesi davet ettiklerini söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da konuşmasına Mevlid Kandili'ni tebrik ederek başladı.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi olarak Danone ile uzun zamandır çalıştıklarını anımsatan Dağlıoğlu, bu yatırımın uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda hayata geçirildiğini ifade etti.Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmesinin gerektiğini vurgulayan Dağlıoğlu, 'Bu da daha çok yatırımla daha çok üretimle, daha çok ihracatla gerçekleşecek bir hedef.' dedi.Danone'nin Türkiye'ye yeni yatırımlar yapacağını ifade eden Dağlıoğlu, Danone'nin bebek mamalarını da Türkiye'de üretmesini beklediklerini sözlerine ekledi.Danone'nin Türkiye'de ürettiklerini ihracat yaptığı günleri de görmek istediklerini anlatan Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Biz Türkiye'deki bütün uluslararası yatırımcılardan yani Türkiye'de üretimi olanlardan mutlaka bir AR-GE merkezi getirmelerini bekliyoruz ve bu alanda çalışıyoruz. Yeni gelen yatırımcılarımızdan da aynısını bekliyoruz. Danone'nin buradaki güçlü AR-GE taahhüdü için de bu AR-GE faaliyetleri için de teşekkür ederiz. Bu yatırımın bizim için bir diğer önemi yine sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevlerden biri malumunuz cari açığımızı kapatmak için ve cari fazlaya geçmek için birçok strateji uyguluyoruz.Bugün buradaki ürünlerin artık ithal edilmeyeceğini, Türkiye'de üretileceğini, üstüne üstlük çevre ülkelere, özellikle Avrupa'ya ihraç edileceğini bilmek bizim için çok büyük mutluluk veriyor. Bu yatırımın gerçekleştiği yıl da çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ilk yüzyılını bitirirken Türkiye'nin ikinci yüzyılına başlıyoruz. Biz bu yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak 'yatırım yüzyılı'na çevirmeye çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu. Danone ailesine de bizim bu gayemize katkı sağladığı için, 100. yıldaki yatırımları için tekrar teşekkür ediyoruz.'Kırklareli Valisi Birol Ekici ise tesisin Kırklareli'nde kurulmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.Danone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cem Küçükcan da bugün tarihi bir günü yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi.Mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlıklaştırma misyonlarının olduğunu dile getiren Küçükcan, 'Annelerin beslenmesi, medikal beslenme, sütlü ürünler, su ve içecek kategorilerinde alanında öncü markalarımızla doğumdan, yaşlılığa yaşamın her evresine temas ediyoruz. Bugün ise 'Türkiye'nin gücü ile Türkiye için' diyerek ülkemize üretim, ihracat, teknolojik ve sağlık alanında değer katmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Bu topraklardan aldığımız gücü daha da büyüterek yatırım ve istihdam olarak yine bu topraklara döndürmekten mutluyuz ve gururluyuz.' ifadelerini kullandı.Danone Global Operasyonlar Başkanı Vikram Agarwal ise ürünleri yurt dışından Türkiye'ye getirmek yerine Lüleburgaz'daki tesiste medikal beslenme ürünleri üretileceğini kaydetti.Türkiye'nin coğrafi açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Agarwal, küresel kapasitelerini Türkiye'de arttırmayı amaçladıklarını anlattı.Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvın da Türkiye'deki yatırımın sadece iç pazarda değil ihracata yönelikte olduğunu vurguladı.Gauvın, Türkiye-Fransa ilişkilerinin de her geçen gün arttığını dile getirdi.Konuşmaların ardından Kacır ve beraberindekiler tesisin açılış kurdelesini kesti, ardından tesis gezildi.