Ambargo TV çalışanı tek tek itiraf etti! Talimatları Ümit Özdağ'dan alıyorum

Geçtiğimiz günlerde nefret operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi'nin ifadesinde şoke edici bir gerçek çıktı. Saeidi, Ambargo TV hesabından yapılan paylaşımların Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından talep edildiğini söyledi. Saeidi, "Bana direk Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp, benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum." İtirafında bulundu.

Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında yer alan Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi'nin ifadesinden şok bir isim çıktı.Saeidi, Ambargo TV adına çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların talimatını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldığını söyledi."Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle "Muhbir", "Aykırı" ve "Haber Report" gibi sosyal medya hesaplarının yöneticileriyle birlikte gözaltına alınan Ambargo TV'nin İran kökenli çalışanı Ramin Saeidi'nin ifadesi ortaya çıktı.Saeidi'nin ifadesinde talimatları Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldığını itiraf ederek, "Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum.Bana direk Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum." dedi.Onay aşamasının akabinde videoları paylaştığını da itiraf eden Saeidi, "Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum.Yapmış olduğum video kurgu ve editlerin teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istenildiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum." İfadelerini kullandı.Nefret operasyonu kapsamında, Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Ambago TV yöneticisi Ramin Saeidi de dahil olmak üzere 8 kişi tutuklanmıştı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın asrın felaketinin yaşandığı ilk günlerinde 'Suriyeli hırsız' yalanını ortaya atmıştı. Özdağ daha sonra paylaşımını apar topar silmek zorunda kalmıştı.Özdağ'ın hedef gösterdiği Abdulbaki Bozdağ isimli genç, "Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ yine deprem sürecinde, AK Partili olmayanlara yardım yapılmadığı yalanını da ortaya atmıştı.