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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur mesajını Nahçıvan'dan verecek

Bugün Nahçıvan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmede Karabağ'daki ayrılıkçı teröristlere yönelik operasyon ve Zengezur Koridoru'nu konuşacak. Erdoğan'ın, Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur mesajını Nahçıvan'dan verecek
Ekleme: 25.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Nahçıvan'a gidiyor.

İki lider, Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak.

Görüşmede, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Azerbaycan'ın Karabağ’daki antiterör operasyonu ve ayrılıkçı askerlerin silah bırakma süreci de masada olacak.

Erdoğan'dan Zengezur mesajı

Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Zengezur Koridoru da görüşmede ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki İkinci Karabağ Savaşı sonrası imzalanan anlaşmaya Zengezur Koridoru'nun açılması için de bir madde eklenmişti ancak aradan geçen 3 yıla rağmen koridor henüz açılmadı.

Zengezur Koridoru devreye girerse Türkiye'den Azerbaycan'ın yanı sıra orta asya ülkeleri ile doğrudan kara ulaşımı sağlanabilecek, böylece Türk Dünyası'nda ticari, lojistik ve siyasi bağlar daha da güçlenecek.

Erdoğan ile Aliyev'in ayrıca Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

BM'de destek mesajı vermişti

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade eden Erdoğan, "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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