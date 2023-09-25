  • USD: 27,18 - 27,22
  • EURO: 28,90 - 28,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde eş zamanlı denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Rutin denetimlerin dışında 81 ilde bugünden itibaren karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ile yol güzergahlarında eş zamanlı ve çapraz denetimler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde eş zamanlı denetim
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında bugün itibarıyla çapraz ve eş zamanlı denetimlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığını ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığını belirtti. Sucul zenginliklerin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak sürdürülebilir olarak işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla zaman mefhumu gözetmeden yıl boyu aralıksız rutin denetimler yapıldığını ifade eden Yumaklı, kuralsız ve küçük boyda balık avcılığının ve satışının önlenmesi için çapraz ve rutin denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yumaklı açıklamasında 'Çapraz denetimler kapsamında komşu il müdürlüklerimiz ortak hareket ederek daha geniş bir sahada yasa dışı avcılıkla mücadele ediyor' dedi.

'29 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK'

Yumaklı, rutin denetimlerin dışında 81 ilde bugünden itibaren karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ile yol güzergahlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ve ilgili kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde bugün itibarıyla eş zamanlı ve çapraz denetimler yapılacağını kaydetti. 29 Eylül Cuma günü gece yarısına kadar sürecek denetimler dışında yasa dışı su ürünleri avcılığına ve satışına ilişkin şikayetlerin de anlık olarak değerlendirileceğini vurgulayan Yumaklı, 'Vatandaşlarımız da şikayetlerini her zaman il/ilçe müdürlüklerimize iletebilirler. Bu şikayetler anlık olarak değerlendiriliyor. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullandı.
Erdoğan - Aliyev görüşmesi sona erdi: İki lider ortak basın açıklamasında bulunuyor
Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
Fransız vekilden çarpıcı Türkiye ve Başkan Erdoğan itirafı: “İki şeyden güç alıyorlar”
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbe anayasasından kurtulmak boynumuzun borcu
İstanbul'da toplu taşıma çöktü! Tevfik Göksu toplu taşıma krizini gündeme getirdi: Plansızlık, vizyonsuzluk, bakımsızlık ve ilgisizlik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur mesajını Nahçıvan'dan verecek
MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ Ermeni nüfusu arasında kritik görüşme!
CHP'li Okan Konuralp'ten Eren Erdem'e sinkaflı küfür: Kılıçdaroğlu sessiz kalınca mahkemeye koştu
Mansur Yavaş’ın algı operasyonu çöktü! Ankara Halk Ekmek çalışanı açıkladı: İşte rüşvet çarkını yöneten isim
Ekrem İmamoğlu yeniledik demişti! Uzmanlardan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı uyarısı: Depremde ilk yıkılacak yer!
İETT otobüsleri dehşet saçarken İBB'den skandal karar: 'Rant' diye bağıranlardan tepki çeken hukuksuzluk
Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak? Emekli zammı önce kabinede sonra TBMM'de masaya geliyor
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı! TCMB Başkanı Erkan'dan yeni mesajlar
Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra üzerini çizmişti! O isimden itiraf gibi sözler: Güven vermedik!
İzmir’de 2. Çevre skandalı! CHP'li Tunç Soyer körfeze ‘temiz’ diye kirli su vermiş
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...
Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim bekleniyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim bekleniyor

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

Pendik'te kan donduran olay! Mumya gibi sarılmış...

Pendik'te kan donduran olay! Mumya gibi sarılmış...

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu