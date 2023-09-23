  • USD: 27,10 - 27,15
  • EURO: 28,85 - 28,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 23.09.2023 - 20:54 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü kamplarında silahlı saldırı ve sabotaj eğitimi aldıkları, MLKP'nin İstanbul yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 17'si İstanbul ve 1'i İzmir'de olmak üzere 18 zanlıya operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 1 tabanca ve 24 mermi, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların adli işlemleri devam ediyor.
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 1.3 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ulaşacağız
Hollanda'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar
Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Kısır mısır yemişler...
İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: CHP beni ilgilendirmiyor… Mecbur muyuz!
Beyoğlu'nda otobüs tramvaya çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi
Savunma Sanayiinde gurur günü! 3 gemiyi aynı anda suya indiriyoruz! Örneği neredeyse yok...
CHP Siirt İl Kongresi'nde ortalık karıştı! Polis olaya müdahale etti: Gözaltılar var
Dünyadan tepki yağıyor: Madalya töreninde küçük çocuğa ırkçılık yürek burktu! Çaresiz bekleyiş kamerada…
Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…
Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi
Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı
Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye'ye geliyor! Bakan Kacır detayları açıkladı: Milli Uzay Programı meyvelerini veriyor
Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu
Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenci sınıf geçemeyecek
Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar
Halk TV'de propaganda yapıldı! Vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı
İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven
YÖK'ten yeni karar! Deprem bölgesindeki üniversiteler için uzaktan eğitim açıklaması
Kışa hasret kaldık! Temmuz sıcakları geri dönüyor: Meteoroloji uyardı

Kışa hasret kaldık! Temmuz sıcakları geri dönüyor: Meteoroloji uyardı

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor