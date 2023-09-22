Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Sivas kent merkezinde yaşayan Güney Nair, ailesi ile doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre yürüyüş yapan Nair, yerde büyük bir örümcekle karşılaştı. Ne tür bir örümcek olduğunu bilmeyen Nair, örümceğin fotoğraf ve videosunu kayda aldı.Bir süre gözlemlenen örümcek daha sonra gözden kayboldu. Nair eve geldiğinde örümcek hakkında araştırma yaptı. Yaptığı araştırmada bu örümceğin daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir ve Malatya gibi illerde ortaya çıkan 'Argiope lobata' isimli örümcek olduğunu öğrendi.Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.Güney Nair, örümceğin dikkat çekici olduğunu belirterek, 'Oğlum ve eşimle doğa yürüyüşü yaptığımız bir sırada yerde büyük bir örümcek fark ettik. Dikkat çekiciydi. Fotoğraf ve videosunu çektik.Eve geldiğimde küçük bir literatür çalışması yaptığımızda bu örümcek türünün argiope lobata olarak adlandırılan son derece zehirli bir tür olduğunu, ülkemizde nadiren görüldüğünü ve son zamanlarda Eskişehir ve Malatya'da da gözlemlendiğini öğrendim.Yurttaşlarımızın uyarıldığını öğrenince her ne kadar akademik anlamda uzmanlık alanımız olmasa da sorumlu yurttaşlar olarak çevremizde yaşayanların zarar görmemesi düşüncesiyle bu örümcek hakkında ilgilileri ve yetkilileri bilgilendirme gereği duyduk' dedi.