'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeden tekrardan camiye döndürülmesi kararının hukuka uyun olduğunu belirttikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak ibadethaneye açıldığına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete 86 yıl aradan sonra açıldı, yeniden camiye çevrildiği için ise Türkiye'nin dört bir yanında şükür namazları kılındı. Bu süreçte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ise tepki gösterenler oldu.Türkiye'de geniş çevrelerce memnuniyetle karşılanan bu adım, bazı çevreleri ise rahatsız etti. Terör örgütünün PKK'nın siyasi uzantısı HDP Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden rahatsız oldu.HDP PM üyesi Nesimi Aday, PKK'ya yakınlığıyla bilinen kanalda yaptığı açıklamada Ayasofya'nın camiye çevrilmesi hakkında skandal sözler sarf etti.Aday, katıldığı canlı yayında 'Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu? Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?' ifadelerini kullandı.HDP'li Aday yaptığı açıklamalarla Ayasofya hazımsızlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.