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'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 yıl önce Ayasofya Müzesi, aslına çevrilip cami hüviyetine kavuşturuldu ve yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden yıllar geçerken kimi çevrelerin hazımsızlığı geçmedi. PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP'li Nesimi Aday, Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef alarak, "Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" şeklinde hadsiz ifadeler kullandı.

Ekleme: 22.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!
Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeden tekrardan camiye döndürülmesi kararının hukuka uyun olduğunu belirttikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak ibadethaneye açıldığına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete 86 yıl aradan sonra açıldı, yeniden camiye çevrildiği için ise Türkiye'nin dört bir yanında şükür namazları kılındı. Bu süreçte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ise tepki gösterenler oldu.

AYASOFYA KİMİ ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'de geniş çevrelerce memnuniyetle karşılanan bu adım, bazı çevreleri ise rahatsız etti. Terör örgütünün PKK'nın siyasi uzantısı HDP Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden rahatsız oldu.

'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!

HDP'Lİ İSİM SKANDAL SÖZLER KULLANDI

HDP PM üyesi Nesimi Aday, PKK'ya yakınlığıyla bilinen kanalda yaptığı açıklamada Ayasofya'nın camiye çevrilmesi hakkında skandal sözler sarf etti.

'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!

'BİN YILLIK KİLİSEYİ CAMİYE ÇEVİRİNCE BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERDİ'

Aday, katıldığı canlı yayında 'Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu? Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?' ifadelerini kullandı.

'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!

HAZIMSIZLIĞINI ORTAYA KOYDU

HDP'li Aday yaptığı açıklamalarla Ayasofya hazımsızlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.
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'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!
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