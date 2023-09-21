Vladimir Putin ile İlham Aliyev telefonda görüştü
Karabağ’da elde edilen tarihi zaferin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Dünyanın gündeminde Karabağ'da kazanılan zafer var...
Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz gün Karabağ'daki antiterör operasyonu başlatarak Ermenistan'a korku saldı.
Bölgede provokatif eylemlerde bulunmaya devam eden Ermeni ordusuna karşı Azerbaycan'ın attığı adım, 24 saat içinde zaferle sonuçlandı.
Putin ile Aliyev görüştü
Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla durdurulan harekatın ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
'Kapsamlı bir soruşturma yürütülecek'
İki lider, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Aliyev, Rus barış güçlerinin ölümü nedeniyle taziyelerini iletti.
Öte yandan, yaşananlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve iki ülkenin Başsavcılıklarının yakın temas halinde olduğunu da söyledi.