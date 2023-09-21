Vladimir Putin ile İlham Aliyev telefonda görüştü

Dünyanın gündeminde Karabağ'da kazanılan zafer var...Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz gün Karabağ'daki antiterör operasyonu başlatarak Ermenistan'a korku saldı.Bölgede provokatif eylemlerde bulunmaya devam eden Ermeni ordusuna karşı Azerbaycan'ın attığı adım, 24 saat içinde zaferle sonuçlandı.Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla durdurulan harekatın ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İki lider, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Aliyev, Rus barış güçlerinin ölümü nedeniyle taziyelerini iletti.Öte yandan, yaşananlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve iki ülkenin Başsavcılıklarının yakın temas halinde olduğunu da söyledi.