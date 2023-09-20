CHP kongrelerinde kavga eksik olmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi: Önlem alalım..

Siyaset arenasında hararetli anlar yaşanıyor...Seçim sonrası adeta dağılan ve suların durulmadığı CHP cephesinde, tansiyon giderek tırmanıyor. Değişim seslerinin yankılandığı parti içinde, yerel seçim öncesi bir türlü uzlaşma sağlanamıyor.Adeta bir taht kavgasının yaşandığı CHP'de, kurultay sürecine odaklanılırken, gerilim il kongrelerinde de kendini hissettiriyor.Bu kapsamda parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan kavgalara el attı.18 Eylül'de yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, son zamanlarda sık sık yaşanan kavgalar ele alındı.Cumhuriyet’in aktarımına göre; Kılıçdaroğlu burada, kavgalı geçen kongrelere ilişkin, “Bu görüntülerin bir daha olmaması için gerekli önlemleri alalım.” dediği öğrenildi.Öte yandan parti kurmayları da, “Bu Genel Başkanımızla ya da genel merkezle ilgili bir şey değil. ‘Blok liste mi olsun, çarşaf liste mi olsun?’ konusunda anlaşmazlıklar oluyor. Bunu kendi aralarında uygarca konuşmaları gerekiyor. Başka partilerde daha büyük kavgalar oluyor. Bir heyet oluşturulacak. Bu heyet görüntüleri izleyecek. Tanıklarla konuşulacak. Sonunda da sorumlular hakkında işlem yapılacak.” değerlendirmesini yaptı.Tartışmaların son bulmasını temenni eden CHP kurmayları, şu değerlendirmeyi de yaptı:Türkiye’nin ciddi sorunları var. Ekonomideki durum ortada. Bunun dışında Türkiye; Hindistan’ı Orta Doğu ve Avrupa’ya bağlayacak yeni ticaret yolunun dışında bırakıldı. İktidarın içinde ciddi kavgalar var. Mafya babası diye tabir edilen birisi tutuklandı ve bunun siyasi uzantılarının eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya uzandığı söyleniyor. Ancak bunların konuşulması yerine CHP konuşuluyor. Bunu aşabilmemiz için de bizim kurultay sürecini tamamlamamız gerekiyor. Süreci hızla tamamlayıp ülkenin gerçek sorunlarına ve yerel seçime odaklanmak istiyoruz.CHP'den parti meclis üyelerine gönderilen yazıda, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 11.00'de genel merkezde bir toplantı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.MYK'nın CHP 38. Olağan Kurultayı’nın prensipte 4-5 Kasım’da yapılması kararını aldığı öğrenildi.PM’nin, kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.