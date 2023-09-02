İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

İngiltere büyük bir kriz yaşıyor. Eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala ülke genelinde yüzlerce okul çökme tehlikesi nedeniyle kapatıldı. Nedeni ise bina yapımında kullanmış oldukları madde: Gaz beton.Okulların açılmasına sayılı günler kala patlak veren 'gaz beton' krizi, ülkenin gündemine oturdu. İngiliz yetkililer, kapatılan 100'den fazla okulun yapımında kullanılan güçlendirilmiş otoklavlanmış gaz beton ya da gözenekli beton (RAAC) olarak bilinen malzemenin çökme riskinin olduğunu açıkladı.Çökme riskiyle karşı karşıya bulunan okullarda yeni düzenlemelere gitmek zorunda kalınırken öğrencilerin uzaktan eğitim yapacakları, geçici sınıflarda ders görecekleri veya farklı okullara gidecekleri bildirildi.Ancak yeni dönemim başlamasına sadece sayılı günler kala yapılan bu tehlike çağrısı velileri isyan ettirdi. The Guardian gazetesine konuşan bir öğretmen durumu 'tam bir kabus' olarak nitelendirdi. İngiliz gazete, gaz beton krizini mercek altına aldığı haberinde bina krizinin okulların ötesine geçerek hastane ve mahkeme gibi diğer kamu binalarına da yayılabileceğini yazdı.İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, 1994'ten beri bazı kamu binalarının gaz beton içerdiğini bildiğini ve 2018'den beri durumlarını takip ettiğini belirtti. Buna göre güçlendirilmiş otoklavlanmış gaz beton (RAAC) kullanılan 104 okula, tavanların desteklenmesi gibi güvenlik önlemleri alınana kadar etkilenen binaları derhal kapatmalarını emredildi. Eğitim Bakanı Gillian Keegan, kararın malzemeyle ilgili 'yeni kanıtların' elde edilmesi üzerine alındığını ve hükümetin 'temkinli bir yaklaşım' benimsediğini belirtti.Loughborough Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği ve malzeme profesörü Chris Goodier açıklamasında 'sorunun boyutu okullardan çok daha büyük' olduğunu belirtti. Buna göre ülke genelinde on binlerce gaz beton paneli halihazırda kullanımda ve birçoğu aşınma, yıpranma ve bozulma belirtileri gösteriyor.Sağlık ve Güvenlik İdaresi, gaz betonun artık ömrünü tamamladığını ve 'çok az belirtiyle veya hiç fark edilmeden çökebileceğini' söylüyor.Gaz beton 1950'ler ile 1990'lar arasında çatılarda, zeminlerde ve duvarlarda kullanılan hafif bir beton. Standart betona göre daha ucuz bir alternatif. Gazlı, yani 'hava kabarcıklı' olduğu için daha az dayanıklı. Yaklaşık 30 yıllık sınırlı bir ömrü var. Yapısal olarak normal betonarmeden önemli ölçüde farklılık gösteriyor.