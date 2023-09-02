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Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 'Bedava ev' verenler deprem şehirlerinin yolunu unuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz." dedi. Erdoğan, "Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 'Bedava ev' verenler deprem şehirlerinin yolunu unuttu
Ekleme: 2.09.2023 - 18:24 Güncelleme: 2.09.2023 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 'Bedava ev' verenler deprem şehirlerinin yolunu unuttu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu.

Şov peşinde koşanlar deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay halkının yanında olmaya devam ettik. Depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Depremzedelere hakaret edenlerden değil 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk.

Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.

Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni
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