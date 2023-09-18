Arnavutköy'de leyleklere ateş etmişlerdi: Pompalı tüfekli 2 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında 2 kişinin leyleklere ateş ederken görüldüğü videoya ilişkin inceleme başlattı.Öncelikle olay yerinden ayrılırken kullandıkları aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, I.S. ve Y.G. isimli yabancı uyruklu zanlıları yakaladı.Araçta yapılan aramada, dürbün takılı 2 havalı tüfek, havalı tabanca ile tüfeklere ait saçma fişekleri ele geçirildi.Haklarında genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve hayvana eziyet suçlarından işlem yapılıp, idari para cezası uygulanan şüphelilerin, geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.