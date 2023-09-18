3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor.İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.Bakan Yerlikaya açıkladı! Kırmızı, turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi | VideoEmniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır'ın Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4️ terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin: BTÖ'nün sözde orta saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, İçişleri Bakanlığı 'Terörden Arananlar Kırmızı Kategori 'de' aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer olduğu ortaya çıktı.BTÖ'nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, 'Terörden Arananlar Turuncu Kategori'de' aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile gri kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel Demhat isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken 'Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum' şeklinde paylaşımda bulundu.