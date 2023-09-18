  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 terörstin, Diyrabakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 18.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Bakan Yerlikaya açıkladı! Kırmızı, turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır'ın Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4️ terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİNE 3 ÇİZİK

Etkisiz hale getirilen teröristlerin: BTÖ'nün sözde orta saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, İçişleri Bakanlığı 'Terörden Arananlar Kırmızı Kategori 'de' aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer olduğu ortaya çıktı.

BTÖ'nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, 'Terörden Arananlar Turuncu Kategori'de' aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile gri kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel Demhat isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken 'Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum' şeklinde paylaşımda bulundu.

3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yüzler teker teker Türkiye’ye dönüyor… AB ülkesinden itiraf sözleri: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-Amerikan toplumuna teşekkür paylaşımı
İBB’de sistem çöktü: 4 yılda 30 yıl geriye gitti
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat! TL'yi cazip kılacak ilave adımlar atıldı
ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum
Kimliklerini bizzat elinden aldılar! Ahıska Türkleri konuştu: Hepsinin babası Erdoğan'dır
3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları
Başkan Erdoğan New York'ta Ahıska Türklerine hitap etti: Sizlerin davasını davamız bileceğiz
Antalya'da orman yangını çıktı
Yine CHP yine kaos! CHP Konya İl Kongresinde blok liste tartışması: Belediye başkanı, il başkanının yakasına yapıştı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! 'İttifakı kendi için tasarladı'
Bakan Tekin detayları anlattı: Öğretmen atamalarında yeni dönem
Başkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı: Hukuksuz şekilde idam edilmeleri tarihe kara bir leke olarak geçmiştir
İBB personeli dehşeti! Belediye aracıyla vatandaşı ezdi: 5 parmağını kaybetti
İzmir'de yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü
İyi Parti'yi blöf yapmakla suçlayan Fatih Portakal, partililerin hedefi haline geldi
ABD'ye giden Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

Hepsi topraktan çıktı: Türkiye'nin yeni çekim merkezi olacak

Hepsi topraktan çıktı: Türkiye'nin yeni çekim merkezi olacak

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...