Konya’da otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan elma alım merkezi olarak kullanılan bir iş yerinin bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'da akşam saatlerinde Ereğli ilçesi İvriz yolu üzeri Belceağaç Mahallesi kavşağında, sürücüsü belirlenemeyen 42 E 7334 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elma alım merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinin bahçesine uçtu.Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.