Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşarak dini değerleri aşağılayan S.Y.Ö. hakkında soruşturma başlattı. Çirkin olayın ardından gözaltına alınan şüpheli "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan tutuklandı
Türkiye'yi şoke eden olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. S.Y.Ö. isimli şüpheli, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştı altına da '3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' notunu yazdı. Camide yapılan skandal paylaşıma tepki yağdı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Camide alkol aldığı belirlenen S.Y.Ö., Kartal ilçesinde bir adreste yakalandı. Çirkin olayın Ataşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ, HAKİMLİK TUTUKLADI
Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta verdiği ifadeni ardından 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Dini değerleri aşağılayan S.Y.Ö.'nün polisteki ifadesi ortaya çıktı. Ateist olduğunu söyleyen S.Y.Ö., 'Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum' dediği aktarıldı.