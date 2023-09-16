Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı

Türkiye'yi şoke eden olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. S.Y.Ö. isimli şüpheli, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştı altına da '3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' notunu yazdı. Camide yapılan skandal paylaşıma tepki yağdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Camide alkol aldığı belirlenen S.Y.Ö., Kartal ilçesinde bir adreste yakalandı. Çirkin olayın Ataşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta verdiği ifadeni ardından 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Dini değerleri aşağılayan S.Y.Ö.'nün polisteki ifadesi ortaya çıktı. Ateist olduğunu söyleyen S.Y.Ö., 'Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum' dediği aktarıldı.