WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yıllardır reklamsız bir deneyim sunuyor.Son zamanlarda ise çatı şirket Meta'nın, gelirleri artırmak için WhatsApp'ta reklam gösterebileceği haberleri ortaya çıktı.Meta'nın uygulamayı WhatsApp'ı reklamsız kullanmak için bir abonelik ücreti talep edip etmemeyi tartıştığı öne sürülmüştü.Mesajlaşma uygulamasının reklamları WhatsApp durumlarında göstermek istediği de söyleniyordu.WhatsApp'ın üst düzey yöneticisi, uygulamanın gelirlerini arttırmak için reklamları araştırdığını belirten haberler hakkında açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:Şirketimizde yapılan her konuşmanın hesabını veremeyiz, ancak bunu test etmiyoruz, üzerinde çalışmıyoruz ve planlarımız arasında böyle bir şey yok.Meta, yatırımcıların şirketin sanal gerçeklik ve 'metaverse' üzerine yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımla ilgili endişeleri nedeniyle, makroekonomik belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde reklam gelirini artırmak istiyor.Şirket, geçtiğimiz aylarda 2023'ü 'verimlilik yılı' ilan etmiş ve on binlerce çalışanı işten çıkarmıştı.Mobil uygulama analisti Data.ai'nin tahminleri, aylık 2,23 milyar aktif kullanıcısıyla WhatsApp'ın Instagram ve Facebook Messenger'dan çok daha popüler olduğunu gösteriyor.Şirket içerisindeki birçok yönetici, WhatsApp'a reklam gelirse kullanıcıların uygulamayı terk edeceğini düşünerek bu fikre karşı çıkıyor.