Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki: Cehalet dolu cümlelerle...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir skandala imza attı. Türkiye’nin damga vurduğu G20 Zirvesi’yle ilgili akıl almaz ifadeler kullandı. Hem ülkemizi hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı… Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çirkin sözleri hakkında ‘Cehalet dolu cümleler...’ ifadesini kullandı.

Türkiye, son 20 yılda yaptığı hamlelerle küresel güç haline geldi. Geçtiğimiz hafta Hindistan'da yapılan G20 Zirvesi'nde, dünya barışına katkısı ve Tahıl Koridoru Anlaşması ile takdir edildi.



Ancak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu başarısını görmezden geldi. 13 seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayan ve ülkesine 'muhalefete' devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Küresel güçlere boyun eğmiştir' ifadelerine yer verdi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerini değerlendirdi. Şunları söyledi: Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Cumhurbaşkanımıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza yönelik "Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir" demiş. Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun asla anlamayacağı bir boyuttadır.