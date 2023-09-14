  • USD: 26,90 - 26,95
  • EURO: 28,89 - 28,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı: Altı bitti, üstü kaldı

Maltepe’de İBB tarafından yapılan Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi kullanıma açılmasına rağmen alt geçidin yayaların kullanımında olan üst kısmındaki meydanın yapımı hala devam ediyor. Adeta şantiye alanı gibi olan ve işçilerin çalışmalarını sürdürdüğü meydanda yayaların topraklı yoldan, tahtaların, bariyerlerin ve taşların arasından yürüdüğü görüldü. Ayrıca çevre esnafı da uzayan çalışmalar nedeniyle dükkanlarının zaman zaman toz ve toprakla dolduğunu ve müşterilerinin bu nedenle azaldığını iddia etti. Yapımı devam eden meydanın son hali havadan görüntülendi.

Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı: Altı bitti, üstü kaldı
Ekleme: 14.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı: Altı bitti, üstü kaldı
Maltepe sınırları içerisinde bulunan, araçların ve yayaların kullandığı Bağdat Caddesi'nde yaklaşık 2 buçuk sene önce alt geçit ve meydan projesi başlatıldı. Yaya ile araç trafiğini birbirinden ayırmak için yapılan projeler çerçevesinde, caddede araç trafiğini sağlayacak olan Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi geçtiğimiz günlerde kullanıma açıldı. Alt geçidin üst kısmında bulunan ve yayaların geçişini sağlayacak olan Cumhuriyet Meydanı projesinin yapımı ise hala devam ediyor. Alt geçidin kullanılmaya başlanmasına rağmen üst kısmındaki çalışmaların devam ettiği meydanın şantiye alanı gibi olduğu ve işçilerin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Bir kısmının toprakla kaplı olduğu, yan taraflarının bazı yerlerinde kaldırım taşı, bazı yerlerinde parke taşı olan, işçilerin kullandığı çeşitli iş makinelerinin ve malzemelerin de bulunduğu alanda yayalar bunların arasından yürüyerek ilerleyebiliyor. Caddenin bir kısmında kaldırımda çalışmaların devam etmesi nedeniyle yayaların caddeden ilerlemek yerine pasaj içerisine girip caddenin ilerisine gidebildikleri de gözlendi. Caddede bulunan kimi esnaf da çalışmalar nedeniyle dükkanlarının zaman zaman toz ve toprakla dolduğunu, ayrıca caddedeki çalışmalar nedeniyle vatandaşların caddeye gelmemesinden dolayı müşterilerinin azaldığını ifade etti.

Meydanda devam eden çalışmalar ve meydanın son hali havadan görüntülendi.

"SİFTAH YAPAMADAN DÜKKAN KAPATIYOR"
Çalışmaların söz verilen tarihte bitirilmediğini belirten çevre esnafı Yakup Sukas, "Burada rezilliği görüyorsunuz. Esnafın 3 seneden beri anası ağlamış. Burada herkes batık durumda. Hala bitirdikleri yok. Kimse net bir zamanda vermiyorlar. Verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmedi. İnsanlar buraya artık gelmez oldu. İş yapamıyoruz, öyle dükkanlar var ki akşama kadar bir insan içerisine girmiyor, siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Şu an biraz açıldı, bir ay öncesine kadar her yer kapalıydı. Bariyerler çekilmişti, her taraf kapalıydı. Hala parkeler yarım yamalak döşenmiş bıraktılar. Burada cam açamıyoruz. Sulama aracı istiyoruz o da gelmiyor. Haftada bir kere belki geliyor suluyor. Büyükşehir'i arıyoruz 'Maltepe ilgileniyor' diyor, Maltepe'yi arıyoruz 'Büyükşehir ilgileniyor' diyor" dedi.

"DAHA ÖNCE BİTMESİ GEREKİYORDU"
Çalışmaların uzamasıyla müşteri kaybı yaşadıklarını belirten bir diğer esnaf Yusuf Ozan, "Daha önce bitmesi gerekiyordu. Süreç hala devam ediyor. Tozdan topraktan çamurdan şikayetçi olan var. Halkın şu an bu caddeye memnuniyeti yok diyebilirim" diye konuştu.
Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki: Cehalet dolu cümlelerle...
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
Topal tavşan kolay av! Delegeyi elinde tutan Kılıçdaroğlu memnun: 'Ekremciler'den Özgür Özel'e 'Daha sert ol yoksa 2.adam olursun' baskısı
MSB duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren 1299 terörist etkisiz hale getirildi...
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!
Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek! Fitch revizeye gitti: Yabancı yatırımcıların gözü burada olacak
Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı: Altı bitti, üstü kaldı
İsveç'te skandallar bitmiyor! Başkan Erdoğan'ın maketini yaktılar: Polis sadece izledi...
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Skandalın böylesi! LGBT terörü ilkokula kadar indi: 6 yaşındaki çocuklar için hazırlanan o kitap…
Meral Akşener ipleri kopardı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a kötü haber: Adaylarımız hazır!
Dünyanın yaralarını Türkiye sarıyor! Başkan Erdoğan'ın mektubu Yunanistan'ın gündeminde
CHP'de küfürlü koltuk kavgası! 'Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksin'
Başkan Erdoğan da katılacak! İstanbul'da deprem şurası: Kentsel dönüşüme tavizsiz destek
CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan 'Atatürk'ü pazarladınız' kavgası!
Sezgin Tanrıkulu soruşturması: İzin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
İmamoğlu bir kez daha çark etti: “Genel başkanımızın destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir”
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
İstanbul'da suya zam yapıldı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Karadeniz’de esrarengiz keşif: Tam 5 bin 500 yıllık!

Karadeniz’de esrarengiz keşif: Tam 5 bin 500 yıllık!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Açık liseye geçiş için şartlar belli oldu

Açık liseye geçiş için şartlar belli oldu

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir