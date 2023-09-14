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Köy evlerinin teslimi için geri sayım başladı

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde köy evlerinin inşasında sona gelindi.

Ekleme: 14.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Köy evlerinin teslimi için geri sayım başladı
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde büyük çaplı yıkıma sebep oldu. Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri de Nurdağı oldu. Yüzyılın felaketinin ardından depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Villaları aratmayan görünümü ve alt yapı üstünlüğüyle görenleri kendine hayran bırakan köy evleri için inşa çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 7 köy ve 310 adet köy evleri projesinde sona gelinerek yüzde 70'inin tamamlandığı köy evlerinde alt yapı çalışmalarına da geçildiğini belirten Akan Bilir, köy evlerinde alt yapı çalışmalarına başlandığını ifade etti.

"KEYİFLE YAŞANACAK BİR YAŞAM ORTAMI HAZIRLANIYOR"

Köy evleri İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, "Şu an toplam 7 köyde 310 köy evi yapmaktayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Şuan bulunduğumuz Gedikli köyünde toplam 47 tane ev ve 10 tanede ahır bulunmakta. Evler 3+1 ve 5 ayrı tipte oluşturuldu. Standart tek tip halinde oluşturulmadı. Depremzede vatandaşlarımıza keyifle yaşanacak bir yaşam ortamı hazırlanıyor" dedi.

"KÖY EVLERİ 9 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANIKLI"

Köy evlerinin depreme dayanıklı olduğunu belirten Bilir en kısa sürede teslim edeceklerini söyleyerek, "İnşaat alanında 2 vardiya olarak çalışıyoruz. En kısa sürede teslim etmek için fazlasıyla hızlı çalışıyoruz. Dediğim gibi en kısa sürede teslim etmeye başlayacağız. Çok bir zamanımız kalmadı. Mesela Gedikli ve Mesthöyük'te kaba inşaatlar bitti. Çevre düzenlemeleri de bittikten sonra teslimatını yapacağız. Toplam 310 köy evlerinin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Depreme dayanıklı bu binalar karkas olarak, statik olarak çözülmüştür. Radye temel üzerine betonarme olarak yapıldı. 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

"KÖY EVLERİ VİLLALAR İLE EŞ DEĞER GÜZELLİKTE"

Evlerin villaları aratmayan görünümü ve alt yapı üstünlüğüyle şehirden köye geçişlerin hızlanacağına değinen Bilir, "Daha önce de söylediğim gibi şehirler yaşam olarak çok sağlıklı değil. Bu köyler şehirlere de yakın olduğu için insanlar buralara yaşamaya gelecek. Köylerimizde ter temiz hava var. Şehirden köylere geçiş hızlanacaktır. Villa olarak yapılan yerleri gezerseniz onlarla eş değer olduğunu hatta alt yapı ve dizayn olarak üstün taraflarını da rahatlıkla görebilirsiniz" diye konuştu.
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